Президент латиноамериканской страны высказался против отправки наемников на Украину

Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал отправку наемников на Украину. Он назвал это «ограблением страны».
Соответствующий комментарий Петро сделал в ответ на заявление российского посла в Колумбии Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается достаточно высокой.
«Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — заявил Петро в социальной сети.
Колумбийский лидер призвал беречь жизнь молодых людей, на смерти которых зарабатывают бизнесмены, связанные с криминалом.
Ранее президент Петро призвал отказаться от глобального сотрудничества с НАТО.