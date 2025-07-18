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Президент латиноамериканской страны высказался против отправки наемников на Украину

Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал отправку наемников на Украину.

Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал отправку наемников на Украину. Он назвал это «ограблением страны».

Соответствующий комментарий Петро сделал в ответ на заявление российского посла в Колумбии Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается достаточно высокой.

«Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — заявил Петро в социальной сети.

Колумбийский лидер призвал беречь жизнь молодых людей, на смерти которых зарабатывают бизнесмены, связанные с криминалом.

Ранее президент Петро призвал отказаться от глобального сотрудничества с НАТО.

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