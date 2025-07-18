Шаповалов: Израиль не способен на полномасштабную войну с Сирией

Между Израилем и Сирией не будет полномасштабной войны, так как обе стороны не готовы к ней. Об этом aif.ru заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Полномасштабной войны, конечно, не будет. Израиль не готов к ней. Это мы хорошо очень видели в момент ирано-израильского конфликта. Израиль выдержал буквально несколько дней противостояния. Тем более не готова нынешняя сирийская власть, поскольку фактически Сирия не обладает достаточным ресурсом для ведения полномасштабной военной кампании против Израиля», — пояснил эксперт.
Также Шаповалов добавил, что Израиль решил бомбить Дамаск, так как все внимание мировой общественности обращено на Украину.
Армия обороны Израиля 16 июля нанесла мощные авиаудары по Дамаску, в том числе в районе президентского дворца. Было взорвано здание министерства обороны.
В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац в ультимативной форме потребовал от сирийской армии оставить провинцию Эс-Сувейда на юге страны, где проживают друзы. В противном случае глава израильского военного ведомства пообещал усилить удары по ВС Сирии.