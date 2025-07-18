Шаповалов: Израиль не способен на полномасштабную войну с Сирией

«Полномасштабной войны, конечно, не будет. Израиль не готов к ней. Это мы хорошо очень видели в момент ирано-израильского конфликта. Израиль выдержал буквально несколько дней противостояния. Тем более не готова нынешняя сирийская власть, поскольку фактически Сирия не обладает достаточным ресурсом для ведения полномасштабной военной кампании против Израиля», — пояснил эксперт.