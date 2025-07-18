На Украине усомнились в эффективности помощи Трампа

По мнению Соскина, даже если Киев получит обещанное вооружение, его хватит лишь на прикрытие столицы, в то время как остальные регионы останутся уязвимыми. Он также отметил, что Трамп фактически переложил ответственность за финансирование Украины на европейских союзников по НАТО, чьих ресурсов недостаточно для полноценной поддержки.