Полковник Матвийчук рассказал, зачем Тимошенко своя бригада ВСУ

Депутат Верховной рады и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко может владеть 14-й мехбригадой ВСУ, потому что раньше каждый олигарх на Украине создавал свое подразделение. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с северной группировкой войск ВС РФ, писал, что «небоевая» Юлия Тимошенко имеет в распоряжении лояльную 14-ю механизированную бригаду.
«Когда-то каждый олигарх создавал свое подразделение, там был замечен и Яценюк (экс-премьер Украины — ред.), и Коломойский*… Так что Юлия Тимошенко тоже могла субсидировать бригаду, и, возможно, что сегодня она каким-то образом еще связана с ней», — сказал Матвийчук.
По его словам, контроль над какой-то бригадой ВСУ сильно влияет на рейтинг украинских политиков.
«Она могла в той же Верховной Раде заявить: “Я имею бригаду, я выполняю задачи по защите, поэтому я такая хорошая”. Это чистой воды политический пиар», — добавил Матвийчук.
Также эксперт отметил, что 14-я механизированная бригада ВСУ ничем особым не выделяется. Использовать ее для военного переворота Тимошенко не сможет.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.