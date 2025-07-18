Полковник Матвийчук рассказал, зачем Тимошенко своя бригада ВСУ

«Когда-то каждый олигарх создавал свое подразделение, там был замечен и Яценюк (экс-премьер Украины — ред.), и Коломойский*… Так что Юлия Тимошенко тоже могла субсидировать бригаду, и, возможно, что сегодня она каким-то образом еще связана с ней», — сказал Матвийчук.