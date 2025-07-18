Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
«Он уже обязателен к исполнению», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о дате вступления договора в силу, а также о том, оповестил ли Иран Россию о прохождении внутригосударственных процедур.
Он напомнил, что договор прошел ратификацию двух палат парламента России, а президент РФ Владимир Путин его подписал, в Иране договор ратифицировал парламент, утвердил Совет стражей конституции, а президент издал в качестве закона.
«Поэтому в обеих странах в настоящий момент он имеет форму закона и, естественно, вступил в силу», — добавил Джалали.
В соответствии с текстом договоренности, договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.