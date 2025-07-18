Словакия не будет мешать санкциям против РФ: ЕС пообещал гарантии по газу

Ожидается, что новый пакет ограничительных мер затронет экспорт нефти и газа из России. В него войдут санкции в отношении обоих «Северных потоков», 70 танкеров, подозреваемых в обходе ценового потолка, запрет на покупку нефтепродуктов из российского сырья, а также отключение 22 российских банков от SWIFT. Также предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.