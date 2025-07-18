Словакия не будет мешать санкциям против РФ: ЕС пообещал гарантии по газу

Братислава не будет препятствовать утверждению нового, 18-го пакета антироссийских санкций, голосование по которому состоится в пятницу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подчеркнув, что республика готова пойти на уступки после переговоров с Еврокомиссией.
Он дал указание представителям Словакии в ЕС «освободить дорогу» для голосования.
Попытка Братиславы отсрочить.
Фицо неоднократно предлагал отложить голосование, указывая на необходимость дополнительных гарантий по поставкам газа. По его словам, интересы страны «ставятся под угрозу» из-за инициативы Еврокомиссии полностью отказаться от импорта российского газа.
Словакия настаивала на переносе голосования, опасаясь последствий для внутреннего рынка и энергетической безопасности. В Еврокомиссии пообещали учесть экономические особенности страны и при необходимости вмешаться в возможные судебные споры с поставщиками.
Сообщалось, что Словакия не поддерживает инициативу ЕК по запрету импорта российских энергоресурсов в ЕС, однако не обладает правом вето на данный проект. Братислава рассчитывает на экономические уступки.
Гарантии от Еврокомиссии.
Фицо позже отметил, что удалось добиться договорённостей с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен относительно газовых поставок. Еврокомиссия предоставила заверения в обеспечении Словакии топливом в случае прекращения экспорта из России, а также обещала рассмотреть механизмы компенсации ущерба и снизить трансграничные тарифы.
Что включает 18-й пакет.
Ожидается, что новый пакет ограничительных мер затронет экспорт нефти и газа из России. В него войдут санкции в отношении обоих «Северных потоков», 70 танкеров, подозреваемых в обходе ценового потолка, запрет на покупку нефтепродуктов из российского сырья, а также отключение 22 российских банков от SWIFT. Также предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.