Родной брат премьер-министра Украины Юлии Свириденко работает в Лондоне

Родной брат нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко Виталий покинул страну после начала специальной военной операции (СВО) и переехал в Лондон. Там он работает в юридической компании SG Legal Search и зарабатывает свыше 2 миллионов гривен в год. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на регистрационные документы.