Родной брат премьер-министра Украины Юлии Свириденко работает в Лондоне

Фирма, где работает Виталий, была зарегистрирована в 2017-м и возглавлена Оксаной Соломоу. Любопытно, что в социальных сетях она числится в числе подписчиков Юлии Свириденко. Адрес регистрации компании — квартира в лондонском районе Хакни, который относится к менее благополучным частям британской столицы.
В предоставленной в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции декларации за 2023 год Виталий указал сумму дохода от SG Legal Search в размере 2 миллиона 149 тысяч 73 гривны. Годом ранее, в декларации за 2022-й, его заработок в этой фирме составлял около 860 тысяч гривен.
Напомним, Юлия Свириденко сменила на посту премьера Дениса Шмыгаля, который, в свою очередь возглавит Минобороны Украины вместо Рустема Умерова. А ранее нардеп Марина Безуглая обвинила Виталия Свириденко в бегстве из Незалежной. Он занимает должность главы Черниговской областной федерации стрельбы и по своему возрасту подлежит мобилизации.