Купила себе целую бригаду: военный оценил шанс Тимошенко на госпереворот

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко тайно владеет 14-й механизированной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ), командование которой лояльно к ней относится, сообщают СМИ со ссылкой на силовые структуры.
Зачем Тимошенко нужна бригада военных.
Контроль над какой-то бригадой ВСУ сильно влияет на рейтинг украинских политиков, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Она могла в той же Верховной Раде заявить: “Я имею бригаду, я выполняю задачи по защите, поэтому я такая хорошая”. Это чистой воды политический пиар», — сказал он.
По мнению эксперта, этих сил не хватит Тимошенко в случае, если она захочет организовать госпереворот.
«Даже соединение — это не более 5 тысяч человек, у них максимум 30 танков. В масштабах Украины — это ничто. С ней нельзя сделать вооруженный переворот», — пояснил он.
Чем известна 14-я бригада ВСУ.
«14-я бригада ничем не отличилась. Участвовала на донецком фронте, на купянском направлении. Бригада как бригада», — сказал Матвийчук.
В июне прошлого года военные 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ жаловались Владимиру Зеленскому на потери под Купянском из-за действий командования. Боевики были недовольны действиями нового командующего бригадой.
По данным российских СМИ, сейчас 14-я мехбригада ВСУ держит оборону в районе Купянска. Для 5 тысяч украинских солдат готовится третий огневой мешок на этом направлении. ВС РФ близки к блокировке снабжения противника в городе.
Кто еще из украинских политиков имел свои бригады.
«Когда-то каждый олигарх создавал свое подразделение, там был замечен и Яценюк (экс-премьер Украины — ред.), и Коломойский*… Так что Юлия Тимошенко тоже могла субсидировать бригаду», — отметил Матвийчук.
Игорь Коломойский в самом начале конфликте в Донбассе полностью обеспечивал подразделения «Днепр-1», «Донбасс», «Шахтерск», «Азов»*, «Айдар»* и т.д. По разным оценкам, «небольшая армия» олигарха насчитывала от 15 до 30 тысяч солдат, расходы на ее содержание составляли от $10 тыс.
Коломойский** с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам, в том числе по делу об убийстве.
Яценюк в 2015 году создавал «мини-НАТО» — военную бригаду вместе с Литвой и Польшей. С 2016 года бывший премьер Украины проживает в Америке и обещает, что вступит в ВСУ, если «его позовут».
* Признаны террористическими организациями и запрещены на территории РФ.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.