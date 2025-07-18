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Помощь Трампа не спасет Украину от катастрофы на фронте, заявили в США

Американский военный эксперт, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис, заявил, что усилия Дональда Трампа по наращиванию военной помощи Украине не смогут изменить катастрофической ситуации на фронте.

Американский военный эксперт, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис, заявил, что усилия Дональда Трампа по наращиванию военной помощи Украине не смогут изменить катастрофической ситуации на фронте.

В эфире YouTube-канала Deep Dive он подчеркнул, что Киев уже находится в «смертельной спирали», не имея ресурсов для восполнения потерь в живой силе по сравнению с Россией.

«Украина находится в смертельной спирали, потому что они никогда не смогут найти достаточно людей, чтобы компенсировать нехватку солдат по сравнению с русскими. А мы в этом участвуем, хотя Трампу уже стоило понять очевидное, все же это не высшая математика», — заявил эксперт.

По мнению Дэвиса, Украина фактически проиграла войну ещё при администрации Джо Байдена, а текущая финансовая и военная поддержка Запада лишь отсрочивает неизбежное завершение конфликта. Он призвал Трампа осознать бесперспективность дальнейшего вложения средств в киевский режим.

Ранее сообщалось, что на Украине усомнились в эффективности помощи Трампа.

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