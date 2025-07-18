Помощь Трампа не спасет Украину от катастрофы на фронте, заявили в США

«Украина находится в смертельной спирали, потому что они никогда не смогут найти достаточно людей, чтобы компенсировать нехватку солдат по сравнению с русскими. А мы в этом участвуем, хотя Трампу уже стоило понять очевидное, все же это не высшая математика», — заявил эксперт.