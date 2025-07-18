В США придумали новый способ поиска нелегальных мигрантов

«Представитель министерства Триша Маклафлин заявила о соглашении об обмене данными между ее агентством и центрами услуг Medicare и Medicaid. Это рассматривается как “инициатива”, направленная на то, чтобы нелегальные иммигранты не имели доступа к льготам Medicaid», — сообщил телеканал.