В США придумали новый способ поиска нелегальных мигрантов

В США иммиграционная и таможенная полиция (ICE) получили доступ к медицинским данным 80 млн пациентов страны. Такую информацию для сотрудников ICE предоставили для поиска нелегальных мигрантов, передает телеканал NBC со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.
«Представитель министерства Триша Маклафлин заявила о соглашении об обмене данными между ее агентством и центрами услуг Medicare и Medicaid. Это рассматривается как “инициатива”, направленная на то, чтобы нелегальные иммигранты не имели доступа к льготам Medicaid», — сообщил телеканал.
При этом уточняется, что иммиграционные власти не могут скачивать базу данных медпрограммы Medicaid. Пользоваться данными они смогут лишь в ограниченные часы по будням и только до 9 сентября.
В то же время в ряде штатов, которые находятся под управлением Демократической партии, заявили об оспаривании в судах предоставления персональных данных.
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