ВСУ атаковали сотрудников полиции из-за спора по поводу бесплатных хот-догов на заправке

Полицейские попытались задержать военного, записавшего обращение, но он скрылся. После этого сотрудники правоохранительных органов отправились за боевиком, но были атакованы беспилотником. В результате инцидента никто не пострадал, однако полицейские были вынуждены отказаться от своих планов.