ВСУ атаковали сотрудников полиции из-за спора по поводу бесплатных хот-догов на заправке

По словам собеседника агентства, один из военнослужащих записал видеообращение, в котором заявил, что сотрудники полиции массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на одной из заправок в Харьковской области, лишая солдат возможности получить положенное.
«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — заявил источник.
Полицейские попытались задержать военного, записавшего обращение, но он скрылся. После этого сотрудники правоохранительных органов отправились за боевиком, но были атакованы беспилотником. В результате инцидента никто не пострадал, однако полицейские были вынуждены отказаться от своих планов.
Ранее в посёлке Глушково Глушковского района Курской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль с помощью FPV-дрона. В результате атаки пострадала 57-летняя женщина. Она получила ранения головы, груди, живота и конечностей, а также сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая была госпитализирована в областную больницу.