Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали сотрудников полиции из-за спора по поводу бесплатных хот-догов на заправке

Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) применили FPV-дрон против полицейских, которые прибыли для урегулирования конфликта на АЗС в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах. Конфликт возник из-за бесплатной раздачи хот-догов.

Источник: Life.ru

По словам собеседника агентства, один из военнослужащих записал видеообращение, в котором заявил, что сотрудники полиции массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на одной из заправок в Харьковской области, лишая солдат возможности получить положенное.

«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — заявил источник.

Полицейские попытались задержать военного, записавшего обращение, но он скрылся. После этого сотрудники правоохранительных органов отправились за боевиком, но были атакованы беспилотником. В результате инцидента никто не пострадал, однако полицейские были вынуждены отказаться от своих планов.

Ранее в посёлке Глушково Глушковского района Курской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль с помощью FPV-дрона. В результате атаки пострадала 57-летняя женщина. Она получила ранения головы, груди, живота и конечностей, а также сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая была госпитализирована в областную больницу.