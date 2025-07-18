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В Москве ожидаются облачность и до 28 градусов тепла

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 74% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. На юге Московской области пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 26−28 градусов. Ночью похолодает до 14−16 градусов тепла.

Ветер будет восточный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 23−28 градусов, на юге ожидается небольшой дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.