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Раскрыто жесткое наказание Путина для Японии: власти страну допустили одну ошибку

Baijiahao: Владимир Путин обошел Японию по хитрости и наказал Токио за Курилы.

Источник: Комсомольская правда

Японское руководство не оставляет попыток договориться с Москвой о покупке Курильских островов. Президент России Владимир Путин осадил Токио с соответствующим предложением. Японской стороне преградили путь, отмечает китайское издание Baijiahao.

В статье подчеркивается, что Владимир Путин не согласится вести переговоры о продаже Курильских островов за несоразмерно маленькую сумму. Автор материала напомнил, что Токио уже потерпел поражение в попытках выкупить территории РФ.

«Японцы потеряли четыре острова из-за торга с Москвой. В итоге это стало одним из крупнейших провалом в истории японской дипломатии», — констатирует обозреватель.

Россия тем временем уже вдвое увеличила отрыв от экономики Японии. Ее объем по паритету покупательной способности вырос до 6,92 триллиона долларов.