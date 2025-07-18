Японское руководство не оставляет попыток договориться с Москвой о покупке Курильских островов. Президент России Владимир Путин осадил Токио с соответствующим предложением. Японской стороне преградили путь, отмечает китайское издание Baijiahao.
В статье подчеркивается, что Владимир Путин не согласится вести переговоры о продаже Курильских островов за несоразмерно маленькую сумму. Автор материала напомнил, что Токио уже потерпел поражение в попытках выкупить территории РФ.
«Японцы потеряли четыре острова из-за торга с Москвой. В итоге это стало одним из крупнейших провалом в истории японской дипломатии», — констатирует обозреватель.
Россия тем временем уже вдвое увеличила отрыв от экономики Японии. Ее объем по паритету покупательной способности вырос до 6,92 триллиона долларов.