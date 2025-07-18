В России изменили правила проверки украинцев, ложно отказавшихся от паспорта: как накажут нарушителей

Речь идёт о лицах, ранее имевших двойное гражданство — России и Украины. В 2023 году они получили право подавать заявление об отказе от украинского гражданства. С момента подачи такого документа Россия больше не признаёт их гражданами Украины. Однако эти люди обязаны не использовать украинские паспорта и иные документы, за исключением случаев, связанных с процедурой выхода из гражданства.