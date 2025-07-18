В России изменили правила проверки украинцев, ложно отказавшихся от паспорта: как накажут нарушителей

Президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий порядок действий госорганов в отношении граждан РФ, которые, отказавшись от украинского паспорта, продолжают им пользоваться. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идёт о лицах, ранее имевших двойное гражданство — России и Украины. В 2023 году они получили право подавать заявление об отказе от украинского гражданства. С момента подачи такого документа Россия больше не признаёт их гражданами Украины. Однако эти люди обязаны не использовать украинские паспорта и иные документы, за исключением случаев, связанных с процедурой выхода из гражданства.
Если человек нарушает это правило, МВД инициирует проверку. При подтверждении факта нарушения, заявление об отказе от украинского гражданства аннулируется. Повторно подать его можно будет только через 10 лет.
В указе уточнён порядок взаимодействия госорганов в таких ситуациях. Проверки будут проводить либо центральный аппарат МВД, либо территориальные подразделения. Решение о начале проверки в первом случае принимает министр внутренних дел или его заместитель, во втором — руководитель регионального управления. Теперь аналогичные полномочия получат и заместители глав территориальных органов.
Кроме того, из-за создания в МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев скорректирован регламент согласования итоговых заключений. Теперь документы должны визировать либо заместитель начальника этой службы, либо руководитель миграционного подразделения на региональном уровне. Ранее требовалось согласование с начальником профильного управления центрального аппарата МВД.
Накануне в Госдуме одобрили поправку ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного российского гражданства. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиту национальной безопасности. Согласно изменениям, жители Крыма, Донбасса и Новороссии не будут лишаться гражданства за совершение преступлений.