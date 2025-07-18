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Киев вербует наемников в Латинской Америке

Посольство Украины в Перу, курирующее также связи с Эквадором и Колумбией, ведёт набор иностранных наёмников для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Посольство Украины в Перу, курирующее также связи с Эквадором и Колумбией, ведёт набор иностранных наёмников для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Как установило РИА Новости, на сайте дипмиссии размещена ссылка на специализированный портал, где лицам с военным опытом предлагают вступить в ряды украинской армии.

Кандидатам, готовым воевать на днепропетровском и донецком направлениях, необходимо иметь высокий уровень физической подготовки, боевой опыт и навыки работы с беспилотниками. В объявлении подчёркивается, что набор осуществляется в срочном порядке.

«Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками», — указано в требованиях к кандидатам.

Ранее сообщалось, что помощь Трампа не спасет Украину от катастрофы на фронте.