Киев вербует наемников в Латинской Америке

Посольство Украины в Перу, курирующее также связи с Эквадором и Колумбией, ведёт набор иностранных наёмников для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Как установило РИА Новости, на сайте дипмиссии размещена ссылка на специализированный портал, где лицам с военным опытом предлагают вступить в ряды украинской армии.