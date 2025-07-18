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Российские войска выбили пехоту ВСУ с позиций в городе под Харьковом

Российские военные выбили пехоту ВСУ с ряда позиций на юго-западе города Волчанска в Харьковской области.

Российские военные выбили пехоту ВСУ с ряда позиций на юго-западе города Волчанска в Харьковской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что выбить ВСУ с некоторых позиций ВС РФ смогли с начала текущей недели.

«В ходе освободительных действий в Волчанске наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города и зачистили территорию площадью около 1500 квадратных метров», — заявил эксперт.

По его словам, российская армия также подготовила плацдарм на южном берегу реки Волчья и взяла под контроль часть домов в районе Черкасского переулка.

Ранее Марочко объяснил, почему освобождение Попова Яра в ДНР позволит армии России начать бои за Константиновку и Красноармейск.