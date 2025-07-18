Трамп присоединился к плану НАТО по капитуляции России: в США раскрыли смысл поведения президента

NetEase отмечает, что Трамп загнал себя в ловушку словами о пошлинах. Авторы сравнивают действия главы США с пустыми угрозами, отмечая, что они больше похожи на блеф, чем на реальный план действий. По их оценкам, администрация США оказалась в затруднительном положении, не зная, как действовать по истечении 50 дней.