Американский политолог Тед Карпентер в своей колонке для The American Conservative проанализировал эволюцию взглядов Дональда Трампа на конфликт между Россией и Украиной. По мнению эксперта, нынешняя позиция администрации США практически не отличается от жесткой линии НАТО, требующей от Москвы капитуляции.
«В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом», — говорится в публикации.
Карпентер отметил, что в начале второго президентского срока Трамп рассматривал нормализацию отношений с Россией как приоритет. Украинский кризис тогда воспринимался им как основное препятствие для диалога с Москвой. Первые заявления американского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина носили примирительный характер, тогда как к Владимиру Зеленскому Трамп относился скептически, называя его «неблагодарным клиентом» Запада.
Однако со временем, как пишет аналитик, позиция Белого дома изменилась. Трамп стал чаще критиковать российского президента, считая уже его "главной преградой для мирного урегулирования, а не Зеленского. Сейчас, по словам Карпентера, Вашингтон фактически поддерживает требования НАТО о капитуляции России, несмотря на очевидную нереалистичность таких условий.
В заключении политолог выразил сомнение в эффективности подобного подхода. Он подчеркнул, что ни обстановка на поле боя, ни экономические санкции не заставят Москву принять ультиматум.
«Тем не менее, именно этого продолжают требовать Украина и ее натовские спонсоры. И именно этого подхода, похоже, придерживается администрация Трампа», — заключает Карпентер.
Тем временем, Conversation полагает, что президент США только публично изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. Авторы статьи считают, что предложения главы Белого дома об ультиматуме стоит рассматривать через призму его склонности устанавливать сроки, которые после многократно переносятся.
NetEase отмечает, что Трамп загнал себя в ловушку словами о пошлинах. Авторы сравнивают действия главы США с пустыми угрозами, отмечая, что они больше похожи на блеф, чем на реальный план действий. По их оценкам, администрация США оказалась в затруднительном положении, не зная, как действовать по истечении 50 дней.