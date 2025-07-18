NYT: Трамп парализовал работу инспекторов по надзору за ведомствами

После возвращения в Белый дом в январе этого года Дональд Трамп уволил или понизил в должности более двадцати генеральных инспекторов и их временно исполняющих обязанности, что, как пишет The New York Times, осложнило надзор за расходованием государственных средств в структурах федерального правительства.
По данным издания, внутри аппаратов генинспекторов установилась атмосфера тревоги и давления. Источники отмечают, что контроль за деятельностью министерств стал крайне затруднен: с одной стороны, от инспекторов ожидают активных расследований и выявления финансовых нарушений, а с другой — существуют негласные запреты на определённые темы, особенно касающиеся внутренней эффективности правительственной работы. В результате многие проверки либо тормозятся, либо вовсе не инициируются из-за страха перед возможными репрессиями.
Сенатор-демократ Гэри Питерс назвал увольнение генинспекторов прямой угрозой независимости их деятельности и попыткой запугать всех, кто может критиковать администрацию Трампа. По данным NYT, только за 2024 финансовый год уволенные специалисты выявили нарушения и нецелевое расходование бюджетных средств на сумму около 50 миллиардов долларов.
Ранее Трамп потребовал уволить репортеров телеканала CNN и газеты The New York Times за их «злые намерения» после публикаций, в которых эти СМИ усомнились в результативности ударов США по Ирану.