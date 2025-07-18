NYT: Трамп парализовал работу инспекторов по надзору за ведомствами

По данным издания, внутри аппаратов генинспекторов установилась атмосфера тревоги и давления. Источники отмечают, что контроль за деятельностью министерств стал крайне затруднен: с одной стороны, от инспекторов ожидают активных расследований и выявления финансовых нарушений, а с другой — существуют негласные запреты на определённые темы, особенно касающиеся внутренней эффективности правительственной работы. В результате многие проверки либо тормозятся, либо вовсе не инициируются из-за страха перед возможными репрессиями.