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Путин скорректировал правила проверки отказа от гражданства Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, который меняет порядок проверки граждан, заявивших об отказе от украинского гражданства, но продолжающих пользоваться украинскими документами. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

С 2023 года россияне с украинским гражданством могут подать заявление об отказе от него. После этого они должны прекратить использовать украинские паспорта и другие документы, а также перестать выполнять обязанности гражданина Незалежной.

Если выяснится, что человек продолжает пользоваться украинскими бумагами, хотя формально отказался от гражданства, МВД начнёт проверку. В случае подтверждения факта заявление об отказе утратит силу. Повторное обращение доступно лишь через десять лет.

А ранее в Госдуме одобрили законопроект, расширяющий основания для лишения гражданства. Меры включают в себя более 80 пунктов, включая убийство и пропаганду терроризма. Помимо этого, законопроект предусматривает лишение гражданства за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и изготовление/распространение материалов с детской порнографией.