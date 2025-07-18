Путин скорректировал правила проверки отказа от гражданства Украины

С 2023 года россияне с украинским гражданством могут подать заявление об отказе от него. После этого они должны прекратить использовать украинские паспорта и другие документы, а также перестать выполнять обязанности гражданина Незалежной.
Если выяснится, что человек продолжает пользоваться украинскими бумагами, хотя формально отказался от гражданства, МВД начнёт проверку. В случае подтверждения факта заявление об отказе утратит силу. Повторное обращение доступно лишь через десять лет.
А ранее в Госдуме одобрили законопроект, расширяющий основания для лишения гражданства. Меры включают в себя более 80 пунктов, включая убийство и пропаганду терроризма. Помимо этого, законопроект предусматривает лишение гражданства за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и изготовление/распространение материалов с детской порнографией.