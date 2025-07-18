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Сенатор Андрей Климов может уйти из Совета Федерации

Глава комиссии по иностранному вмешательству, сенатор Андрей Климов покинет Совет Федерации. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента России.

Климова не будут переназначать после выборов губернатора Пермского края.

Глава комиссии по иностранному вмешательству, сенатор Андрей Климов покинет Совет Федерации. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента России.

«Климов покинет Совет Федерации», — передает слова источников РБК. Там добавили, что его не планируют переназначать после выборов губернатора Пермского края в сентябре.

Климов, представивший регион в Совфеде с 2012 года, активно выступал против иностранного влияния и был одним из главных спикеров «Единой России» по международным вопросам. Если Климов действительно уйдет, возникнет вопрос о его замене в верхней палате парламента.

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