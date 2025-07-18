Сенатор Андрей Климов может уйти из Совета Федерации

Климова не будут переназначать после выборов губернатора Пермского края.
Глава комиссии по иностранному вмешательству, сенатор Андрей Климов покинет Совет Федерации. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента России.
«Климов покинет Совет Федерации», — передает слова источников РБК. Там добавили, что его не планируют переназначать после выборов губернатора Пермского края в сентябре.
Климов, представивший регион в Совфеде с 2012 года, активно выступал против иностранного влияния и был одним из главных спикеров «Единой России» по международным вопросам. Если Климов действительно уйдет, возникнет вопрос о его замене в верхней палате парламента.