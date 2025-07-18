American Conservative раскритиковал угрозы Трампа в адрес России

По мнению авторов материала, подобные условия могли бы быть уместны лишь в случае явного поражения России, однако текущая обстановка на передовой этому не соответствует. В публикации подчеркивается, что выдвигаемые требования не несут компромиссного характера и не предусматривают уступок Москве, фактически приравнивая ситуацию к безоговорочной капитуляции.