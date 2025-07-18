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American Conservative раскритиковал угрозы Трампа в адрес России

В материале отмечается, что эти требования были бы уместны лишь при поражении российских войск.

Источник: Аргументы и факты

Американский журнал The American Conservative сообщил, что президент США Дональд Трамп изменил прежнюю линию поведения и стал склоняться к поддержке жесткого курса НАТО в отношении конфликта на Украине.

По оценке издания, это решение представляет собой отход от прежнего прагматичного подхода в сторону требований, которые сложно реализовать на практике.

Журнал отмечает, что новая позиция Трампа фактически совпадает с планом Запада, предполагающим полное выполнение российской стороной условий, включая отвод войск с территорий, которые Украина считает своими, а также согласие на вступление Киева в НАТО.

По мнению авторов материала, подобные условия могли бы быть уместны лишь в случае явного поражения России, однако текущая обстановка на передовой этому не соответствует. В публикации подчеркивается, что выдвигаемые требования не несут компромиссного характера и не предусматривают уступок Москве, фактически приравнивая ситуацию к безоговорочной капитуляции.

Издание приходит к выводу, что президенту США следует либо полностью отказаться от участия страны в украинском конфликте, либо пересмотреть позицию и способствовать выработке условий, способных привести к конструктивному диалогу между сторонами.

Ранее сообщалось, как Россия может воспользоваться установленным президентом США Дональдом Трампом сроком в 50 дней, чтобы реализовать свои цели на Украине, обойдя Вашингтон дипломатическим путем.

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