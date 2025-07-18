Марочко: ВС России формируют огневой мешок у Попова Яра

Отмечается, что захват Попова Яра способствует укреплению тактических позиций и создаёт условия для реализации дальнейших задач, включая продвижение в сторону Константиновки и Красноармейска. По словам эксперта, наступление на север позволяет охватить украинские силы, сосредоточенные в этих районах.