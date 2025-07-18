В районе населённого пункта Попов Яр в Донецкой Народной Республике российские силы смогли нарушить целостность украинской группировки, находившейся на этом направлении.
Согласно оценке военного эксперта Андрея Марочко, после установления контроля над населённым пунктом началось формирование огневого кольца юго-западнее, что осложняет положение противника.
Отмечается, что захват Попова Яра способствует укреплению тактических позиций и создаёт условия для реализации дальнейших задач, включая продвижение в сторону Константиновки и Красноармейска. По словам эксперта, наступление на север позволяет охватить украинские силы, сосредоточенные в этих районах.
Ранее сообщалось, что освобождение 17 июля российскими силами населённого пункта Каменское в Запорожской области может указывать на начало боевых действий в районе бывшего Каховского водохранилища — на участке передовой, который ранее сохранял относительную стабильность.