После завершения основного Нюрнбергского процесса было проведено12 дополнительных судебных разбирательств, известных как «Малые Нюрнбергские процессы». На них судили нацистских функционеров, причастных к преступлениям гитлеровского режима.
«Согласно данному всем союзникам праву самостоятельно судить нацистов в пределах своей оккупационной зоны (а Нюрнберг входил в американскую зону оккупации), эту категорию лиц судил, руководствуясь американским законодательством, созданный военным командованием США “Нюрнбергский военный трибунал”, — отметил историк.
В ходе дополнительных процессов были осуждены 142 человека, в том числе 24 — к смертной казни, 20 — к пожизненному заключению. Позже начался процесс смягчения наказаний и помилования осуждённых. Эксперт отметил, что осуждённые утверждали, что выполняли приказы, ссылались на статус военнопленных и заявляли о несправедливости судебных процедур.
По мнению историка, политика США в отношении нацистских преступников создала прецедент, который привёл к современной ситуации, когда на Западе терпимо относятся к прославлению нацистских коллаборационистов.
Ранее председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности уничтожать российских солдат напоминает риторику нацистов и может быть расценено как разжигание вражды. По его мнению, высказывания Писториуса противоречат конституции Германии, запрещающей подготовку войны против любого государства, и ставят его в один ряд с теми, кого судили на Нюрнбергском трибунале. Власти ФРГ активно готовят население к войне с Россией, и подобные заявления являются частью этой подготовки.