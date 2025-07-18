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Историк Матвеев сообщил, что США начали помилование нацистов 75 лет назад

США запустили механизм помилования нацистских преступников, виновных в массовых убийствах, 75 лет назад в Западной Германии. По мнению историка спецслужб и эксперта Национального центра исторической памяти при президенте России Олега Матвеева, это привело к терпимости к реабилитации бывших нацистов в Прибалтике и на Украине. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Источник: Life.ru

После завершения основного Нюрнбергского процесса было проведено12 дополнительных судебных разбирательств, известных как «Малые Нюрнбергские процессы». На них судили нацистских функционеров, причастных к преступлениям гитлеровского режима.

«Согласно данному всем союзникам праву самостоятельно судить нацистов в пределах своей оккупационной зоны (а Нюрнберг входил в американскую зону оккупации), эту категорию лиц судил, руководствуясь американским законодательством, созданный военным командованием США “Нюрнбергский военный трибунал”, — отметил историк.

В ходе дополнительных процессов были осуждены 142 человека, в том числе 24 — к смертной казни, 20 — к пожизненному заключению. Позже начался процесс смягчения наказаний и помилования осуждённых. Эксперт отметил, что осуждённые утверждали, что выполняли приказы, ссылались на статус военнопленных и заявляли о несправедливости судебных процедур.

По мнению историка, политика США в отношении нацистских преступников создала прецедент, который привёл к современной ситуации, когда на Западе терпимо относятся к прославлению нацистских коллаборационистов.

Ранее председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности уничтожать российских солдат напоминает риторику нацистов и может быть расценено как разжигание вражды. По его мнению, высказывания Писториуса противоречат конституции Германии, запрещающей подготовку войны против любого государства, и ставят его в один ряд с теми, кого судили на Нюрнбергском трибунале. Власти ФРГ активно готовят население к войне с Россией, и подобные заявления являются частью этой подготовки.