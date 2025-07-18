Ранее председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности уничтожать российских солдат напоминает риторику нацистов и может быть расценено как разжигание вражды. По его мнению, высказывания Писториуса противоречат конституции Германии, запрещающей подготовку войны против любого государства, и ставят его в один ряд с теми, кого судили на Нюрнбергском трибунале. Власти ФРГ активно готовят население к войне с Россией, и подобные заявления являются частью этой подготовки.