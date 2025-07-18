Маск назвал подделкой поздравительное письмо Эпштейну якобы от Трампа

Президент США Дональд Трамп не мог бы отправить финансисту Джеффри Эпштейну поздравительное письмо такого содержания, что было предано огласке несколько дней назад. Уверенность в этом высказал миллиардер Илон Маск в социальной сети Х в процессе обсуждения соответствующей публикации издания Wall Street Journal.
«Да, письмо выглядит как подделка», — согласился Маск с комментарием журналистки Мегин Келли, которая назвала публикацию WSJ «худшей попыткой сделать заказную статью». Также Маск заявил, что Трамп «не сказал бы такого» и навал обнародованное письмо «странным».
Ранее западные СМИ распространили информацию, что американский лидер Дональд Трамп на 50-летие секс-преступника Эпштейна послал ему письмо с нарисованной обнаженной женщиной.
После этого Трамп назвал информацию фейковой и пригрозил The Wall Street Journal судом. Об этом он написал на страничке в соцсети.
В то же время телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп и бывший финансист Джефри Эпштейн ходили в казино с малолетними девушками.