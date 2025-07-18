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Маск назвал подделкой поздравительное письмо Эпштейну якобы от Трампа

Маск читает, что Трамп не сказал бы того, что написано в якобы его письме Эпштейну 20-летней давности.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не мог бы отправить финансисту Джеффри Эпштейну поздравительное письмо такого содержания, что было предано огласке несколько дней назад. Уверенность в этом высказал миллиардер Илон Маск в социальной сети Х в процессе обсуждения соответствующей публикации издания Wall Street Journal.

«Да, письмо выглядит как подделка», — согласился Маск с комментарием журналистки Мегин Келли, которая назвала публикацию WSJ «худшей попыткой сделать заказную статью». Также Маск заявил, что Трамп «не сказал бы такого» и навал обнародованное письмо «странным».

Ранее западные СМИ распространили информацию, что американский лидер Дональд Трамп на 50-летие секс-преступника Эпштейна послал ему письмо с нарисованной обнаженной женщиной.

После этого Трамп назвал информацию фейковой и пригрозил The Wall Street Journal судом. Об этом он написал на страничке в соцсети.

В то же время телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп и бывший финансист Джефри Эпштейн ходили в казино с малолетними девушками.

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