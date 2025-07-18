Маск назвал подделкой поздравительное письмо Эпштейну якобы от Трампа

Президент США Дональд Трамп не мог бы отправить финансисту Джеффри Эпштейну поздравительное письмо такого содержания, что было предано огласке несколько дней назад. Уверенность в этом высказал миллиардер Илон Маск в социальной сети Х в процессе обсуждения соответствующей публикации издания Wall Street Journal.