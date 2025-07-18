Посол Ирана заявил о полном завершении ратификации договора с Россией

Как пояснил дипломат РИА «Новости», соглашение уже действует. Он уточнил, что иранская сторона официально уведомила российские власти о завершении всех конституционно установленных этапов внутри страны.
Напомним, в январе президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. В июне председатель парламента Исламской республики Мохаммад Багер Галибаф направил утверждённый договор в форме закона президенту своей страны. Парламент ратифицировал договор, а Совет стражей Конституции Ирана окончательно утвердил его.