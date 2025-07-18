В Японии сообщили о выписке из больницы 91-летнего императора Акихито

В Японии сообщили о выписке из больницы почетного императора Акихито. В медучреждении 91-летний почетный император находился с понедельника, где проходил лечение сердечной недостаточности правого желудочка и бессимптомной ишемической болезни миокарда, сообщает японское информационное агентство Kyodo.