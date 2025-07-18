В Японии сообщили о выписке из больницы 91-летнего императора Акихито

В Японии сообщили о выписке из больницы почетного императора Акихито. В медучреждении 91-летний почетный император находился с понедельника, где проходил лечение сердечной недостаточности правого желудочка и бессимптомной ишемической болезни миокарда, сообщает японское информационное агентство Kyodo.
В Управлении императорского двора изданию рассказали, что почетного императора лечили новыми препаратами в больнице при Токийском университете.
В настоящий момент почетному императору Японии Акихито 91 год. Последние годы он страдает сердечной недостаточностью, ранее у монарха также была диагностировала стенокардия.
Акихито был 125-м императором Японии, правив страной с 1989 по 2019 годы. В апреле 2019 года он добровольно покинул престол, передав трон старшему сыну — наследному принцу Нарухито.
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