Кандидаты-однофамильцы выдвинуты в горсовет Новосибирска в одном округе

Данные о выдвижении занесены в ГАС «Выборы».
Самозанятая Татьяна Сергеевна Сазонова представляет партию «Новые люди». Татьяна Евгеньевна Сазонова, выдвинувшая свою кандидатуру сама, также является самозанятой. Ранее она была избрана депутатом райсовета Новосибирского района.
В августе 2023 года на заседании Центризбиркома председатель комиссии Элла Памфилова заявила о намерении составить «черный список» политтехнологов, которые применяют на выборах практику выдвижения кандидатов-однофамильцев.
В новосибирский горсовет депутаты избираются в 50 одномандатных округах. 46-й округ находится на территории Советского района.
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