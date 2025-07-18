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Кандидаты-однофамильцы выдвинуты в горсовет Новосибирска в одном округе

Сразу две Татьяны Сазоновы выдвинуты кандидатами в депутаты городского совета Новосибирска в одномандатном округе № 46.

Источник: Reuters

Данные о выдвижении занесены в ГАС «Выборы».

Самозанятая Татьяна Сергеевна Сазонова представляет партию «Новые люди». Татьяна Евгеньевна Сазонова, выдвинувшая свою кандидатуру сама, также является самозанятой. Ранее она была избрана депутатом райсовета Новосибирского района.

В августе 2023 года на заседании Центризбиркома председатель комиссии Элла Памфилова заявила о намерении составить «черный список» политтехнологов, которые применяют на выборах практику выдвижения кандидатов-однофамильцев.

В новосибирский горсовет депутаты избираются в 50 одномандатных округах. 46-й округ находится на территории Советского района.

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