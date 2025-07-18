Нижегородская мэрия избавляется от загородного имущества

Председатель городского комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева представила проект изменений в прогнозный план приватизации на 2024−2026 годы.
Она сообщила, что в перечень предлагается включить семь новых объектов в категории нежилых помещений. Среди них — одноэтажное здание мини-завода по производству молока, расположенное в деревне Семино Ковернинского района.
По словам Помпаевой, завод был построен в 1995 году в рамках деятельности МП «Теплоэнерго» и с того времени находился в хозяйственном ведении предприятия. В муниципальную собственность Нижнего Новгорода он был зарегистрирован в 2008 году, а координация объекта завершена только в 2025-м. На объект обратили внимание после того, как частное лицо выступило с инициативой его приобрести.
«После этого мы их скоординировали и включили в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024−2026 годы», — сказала Помпаева.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о передаче пяти земельных участков в поселке Лесной курорт в государственную собственность Нижегородской области. Участки находятся в Краснобаковском районе под строениями, которые ранее уже были переданы из муниципальной собственности. По ее словам, совместно с правительством региона был выработан подход к дальнейшему использованию этих объектов.
Так, есть планы по развитию туризма в этом районе, в том числе, с привлечением инвесторов для воссоздания ранее популярной турбазы «Лесной курорт». Сейчас объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, и специалисты мэрии были вынуждены регулярно выезжать на место, обозначая аварийность табличками и сигнальными лентами.
Участки граничат между собой, некоторые из них расположены под крупными корпусами. Однако муниципалитет не стал тратить средства на их объединение. Депутаты комиссии поддержали оба предложения.