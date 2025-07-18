Нижегородская мэрия избавляется от загородного имущества

По словам Помпаевой, завод был построен в 1995 году в рамках деятельности МП «Теплоэнерго» и с того времени находился в хозяйственном ведении предприятия. В муниципальную собственность Нижнего Новгорода он был зарегистрирован в 2008 году, а координация объекта завершена только в 2025-м. На объект обратили внимание после того, как частное лицо выступило с инициативой его приобрести.