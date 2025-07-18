Мединский признался, что его поразило в старых учебниках истории: «В новых этого бреда нет»

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что его сильно поразило в старых школьных учебниках истории. Сейчас в стране создана единая линейка учебников по истории для всех школ, чтобы покончить с путаницей и разногласиями в учебных материалах. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.