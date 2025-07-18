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Мединский признался, что его поразило в старых учебниках истории: «В новых этого бреда нет»

Мединский перечислил опасные штампы, которые были в старых учебниках истории.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что его сильно поразило в старых школьных учебниках истории. Сейчас в стране создана единая линейка учебников по истории для всех школ, чтобы покончить с путаницей и разногласиями в учебных материалах. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

— [В старых учебниках] сохранялись унаследованные антинаучные штампы и клише. Например, «воссоединение Украины с Россией». Откуда взялась Украина в 1654-м? Великое княжество Литовское как «центр собирания русских земель». В гослинейке учебников этого бреда нет, — отметил Мединский.

Кроме того, по его словам, в новых учебниках постарались объективно показать крах СССР и события после него, без преувеличений и очернений. Помощник главы государства признался, что его ранее удивляло равнодушие к созданию правильных учебников.

— Казалось, прошло достаточно времени, чтобы сделать нормальные учебники, не дожидаясь, пока на это обратит внимание Глава государства. Проявить инициативу профильные чиновники могли бы гораздо раньше, — сказал помощник президента.

Мединский также рассказал, что в новом учебнике честно обозначены потери в Великой Отечественной войне, а блокада Ленинграда названа военным преступлением.

— Белое — белое, черное — черное. Такое впечатление, что раньше стеснялись называть вещи своими именами, — заключил Мединский.

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