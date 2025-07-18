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Илон Маск поддержал Трампа в споре с The Wall Street Journal

Основатель SpaceX Илон Маск подверг сомнению подлинность письма, которое, по утверждению The Wall Street Journal, Дональд Трамп якобы отправил Джеффри Эпштейну в 2003 году.

Основатель SpaceX Илон Маск подверг сомнению подлинность письма, которое, по утверждению The Wall Street Journal, Дональд Трамп якобы отправил Джеффри Эпштейну в 2003 году. В своём посте в соцсети X бизнесмен заявил, что стиль письма не соответствует манере общения Трампа.

«Честно говоря, это не похоже на сказанное Трампом», — написал предприниматель, косвенно поддержав позицию президента США.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подать в суд на The Wall Street Journal, медиахолдинг NewsCorp и его владельца Руперта Мердока из-за публикации, утверждающей, что он подарил осуждённому педофилу Джеффри Эпштейну рисунок обнажённой женщины.

Напомним, что согласно документам, которые издание якобы получило в своё распоряжение, президент США подарил финансисту на 50-летие рисунок обнажённой женщины, сопроводив его подписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн вместе посещали казино с девушками, не достигшими разрешённого возраста.

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