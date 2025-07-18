Мединский пояснил, что символизирует стыковка «Союз-Аполлон» на обложке учебника истории

— [Обложка] cо «стыковкой Союза-Аполлона» символизирует эпоху, жесткую конкуренцию между сверхдержавами в годы «холодной войны», которая не исключала возможности честного сотрудничества. Об этом же — и фоновая фотография одного из матчей суперсерии СССР-Канада по хоккею. Россия — всегда за мир и сотрудничество. Битвы — лучше на ледовой арене, — отметил помощник главы государства.