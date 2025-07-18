Мединский пояснил, что символизирует стыковка «Союз-Аполлон» на обложке учебника истории

В России появился единый учебник истории для всех школ. Помощник президента Владимир Мединский в беседе с KP.RU объяснил, что символизирует обложка для одного из учебника по всемирной истории.
— [Обложка] cо «стыковкой Союза-Аполлона» символизирует эпоху, жесткую конкуренцию между сверхдержавами в годы «холодной войны», которая не исключала возможности честного сотрудничества. Об этом же — и фоновая фотография одного из матчей суперсерии СССР-Канада по хоккею. Россия — всегда за мир и сотрудничество. Битвы — лучше на ледовой арене, — отметил помощник главы государства.
По словам Мединского, в старых учебниках истории сохранялись антинаучные и путаные формулировки. Он отметил, что авторам удалось объективно показать распад СССР и события, которые последовали после без очернения, но и без приукрашивания.
Стыковку «Союз-Аполлона» поместят на обложку учебника истории для 11 класса.
Напомним, в 2025 году у учебника по всеобщей истории для 11 класса появится новая обложка. Вместо фрески Ханса Эрни, украшавшей прежнюю версию, теперь на обложке будет изображена стыковка советского «Союза» и американского «Аполлона». Создатели хотели сделать ее проще и понятнее для школьников.