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Мединский об обложках учебника истории: «Сам выбирал и, считайте, сам рисовал»

Мединский рассказал подробности создания обложек для единого учебника истории.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Владимир Мединский признался, что лично выбирал обложки для новых учебников истории как для российской, так и для всеобщей. По его словам, он не только принимал решения, но и фактически сам создавал образы для оформления.

— Правда. Сам выбирал и, считайте, сам рисовал. Я вообще всегда отвечаю за результат работы и «кивать» ни на кого не привык, — рассказал Мединский в беседе с KP.RU.

Например, на учебнике по всеобщей истории для 11 класса теперь изображена стыковка «Союза» и «Аполлона» вместо фрески в ООН. Владимир Мединский подчеркнул, что она символизирует конкуренцию сверхдержав во времена холодной войны, которая не мешала честному сотрудничеству. Он также отметил, что президент поддержал идею создания единого учебника истории.

— Глава государства прекрасно понимает, что наша история — часть мировой. Так было, есть и всегда будет. Россия слишком велика, чтобы иметь свою «маленькую» уютную причесанную историю — в угоду политической конъюнктуре, — добавил Мединский.

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