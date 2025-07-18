Эксперт Степанов: Трамп создает «коалицию Patriot» в интересах американского ВПК

16 июля Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Ранее он сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. По словам президента, поставки будут включать 17 систем Patriot.