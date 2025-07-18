Маск усомнился в подлинности письма Трампа к Эпштейну с рисунком обнажённой женщины

Напомним, газета WSJ опубликовала материал, в котором говорится, что Трамп подарил Эпштейну на 50-летие рисунок обнажённой женщины со своей подписью. Согласно изданию, подруга финансиста Гислейн Максвелл собрала альбом с откровенными поздравлениями, среди которых было предполагаемое творчество хозяина Белого дома. Письмо сопровождалось надписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом».