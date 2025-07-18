Мединский: «Россия слишком велика, чтобы иметь маленькую причесанную историю»

В России теперь есть единый учебник истории. Помощник президента Владимир Мединский рассказал, что глава государства Владимир Путин поддержал идею создания нового пособия, учитывающего и национальные, и мировые события. Об этом он поделился в беседе с KP.RU.
— Глава государства прекрасно понимает, что наша история — часть мировой. Так было, есть и всегда будет. Россия слишком велика, чтобы иметь свою «маленькую» уютную причесанную историю — в угоду политической конъюнктуре, — подчеркнул Мединский.
По его словам, раньше удивляло, что чиновники не спешили исправлять учебники, хотя времени было достаточно. Настойчивость министра Кравцова сыграла важную роль в запуске этой работы.
— Приведу пример. В госучебнике истории честно обозначены потери в Великой Отечественной от боевых действий и от нацистского геноцида. Блокада Ленинграда наконец названа военным преступлением. Сотни подобных «акцентов» расставлены по тексту, — подчеркнул Мединский.
Напомним, на одной из обложек нового учебника изобразят стыковка «Союз-Аполлона». По словам Мединского, это символизирует эпоху конкуренции между сверхдержавами в годы «холодной войны», которая не исключала честного сотрудничества.