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Владимир Мединский: «Путин разбирается в истории лучше многих из нас»

Помощник президента рассказал, что поражает его в знаниях Путина по истории.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента Владимир Мединский в интервью KP.RU объяснил, почему выступления российского лидера Владимира Путина на исторические темы вызывают такой интерес. По его словам, глава государства в некоторых аспектах разбирается даже лучше узких специалистов.

— Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах — лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало. Поэтому его выступления на исторические темы вызывают такой интерес, — признался Мединский.

Кроме того, он затронул непростую тему переписывания истории в других странах, где многие народы только недавно обрели государственность и пытаются создать собственный взгляд на прошлое.

— Мы не можем указывать им, как трактовать историю в своих учебниках. Но мы всегда за то, чтобы история объединяла, а не разъединяла. С рядом стран мы работаем по этим вопросам, — отметил помощник президента.

Мединский подчеркнул, что такой диалог требует большого взаимного уважения. Помимо этого, подход в этом вопросе должен быть и деликатным.

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