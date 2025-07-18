Владимир Мединский рассказал, какие народы придумывают удобную версию своей истории

Помощник президента Владимир Мединский объяснил, какие народы стремятся переписать историю. По его словам, это чаще всего делают те, которые сравнительно недавно получили государственность и теперь пытаются создать для себя удобную версию прошлого. Об этом помощник главы государства рассказал в интервью KP.RU.