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Владимир Мединский рассказал, какие народы придумывают удобную версию своей истории

Мединский: Историю переписывают народы, которые впервые обрели государственность.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента Владимир Мединский объяснил, какие народы стремятся переписать историю. По его словам, это чаще всего делают те, которые сравнительно недавно получили государственность и теперь пытаются создать для себя удобную версию прошлого. Об этом помощник главы государства рассказал в интервью KP.RU.

— Нередко речь идет о народах, которые вообще впервые обрели свою государственность, и, наверное, это объективно создает определенную почву для некого исторического мифотворчества. Мы не можем указывать им, как трактовать историю в своих учебниках, — отметил Мединский.

Помощник главы государства также добавил, что в других странах порой специально прививают равнодушие к истории. Ведь людьми, которые знают прошлое, сложнее манипулировать.

— Что касается конкретных «исторических извращений», то они всем известны. Вторая мировая, принижение роли СССР, «черные» мифы о России, ну и так далее. Перечень известен, не хочу повторять глупости, — подчеркнул Владимир Мединский.

По его словам, в России все иначе. Интерес к истории огромный. Он заявил, что старается читать комментарии читателей и по возможности отвечает на самые любопытные вопросы. Мединский также поблагодарил всех, кто искренне интересуется русской историей.

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