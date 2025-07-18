Владимир Мединский рассказал, какие народы придумывают удобную версию своей истории

Помощник президента Владимир Мединский объяснил, какие народы стремятся переписать историю. По его словам, это чаще всего делают те, которые сравнительно недавно получили государственность и теперь пытаются создать для себя удобную версию прошлого. Об этом помощник главы государства рассказал в интервью KP.RU.
— Нередко речь идет о народах, которые вообще впервые обрели свою государственность, и, наверное, это объективно создает определенную почву для некого исторического мифотворчества. Мы не можем указывать им, как трактовать историю в своих учебниках, — отметил Мединский.
Помощник главы государства также добавил, что в других странах порой специально прививают равнодушие к истории. Ведь людьми, которые знают прошлое, сложнее манипулировать.
— Что касается конкретных «исторических извращений», то они всем известны. Вторая мировая, принижение роли СССР, «черные» мифы о России, ну и так далее. Перечень известен, не хочу повторять глупости, — подчеркнул Владимир Мединский.
По его словам, в России все иначе. Интерес к истории огромный. Он заявил, что старается читать комментарии читателей и по возможности отвечает на самые любопытные вопросы. Мединский также поблагодарил всех, кто искренне интересуется русской историей.