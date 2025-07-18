Владимир Мединский предсказал, что напишут в учебниках будущего об СВО

Владимир Мединский рассказал, как спецоперация на Украине может попасть в учебники истории будущего. По его словам, сейчас эта тема все еще слишком острая и болезненная, чтобы рассматривать ее в полной исторической перспективе. Но со временем, уверен помощник президента, факты лягут в основу объективного рассказа для школьников.