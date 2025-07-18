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Владимир Мединский предсказал, что напишут в учебниках будущего об СВО

Мединский: Не сомневаюсь, что в учебниках будущего об СВО будет написана правда.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Мединский рассказал, как спецоперация на Украине может попасть в учебники истории будущего. По его словам, сейчас эта тема все еще слишком острая и болезненная, чтобы рассматривать ее в полной исторической перспективе. Но со временем, уверен помощник президента, факты лягут в основу объективного рассказа для школьников.

— Все-таки сейчас для нас это очень живая, в буквальном смысле кровоточащая тема. Прочитайте сами, приведите текст из нынешнего учебника истории России 11 класса. Не сомневаюсь, что и потом написана будет правда, — отметил помощник президента в беседе с KP.RU.

Сейчас в утвержденных учебниках СВО и возвращение Крыма в состав России упоминаются в рамках рассказа о самых недавних событиях. Полноценный анализ, по словам Мединского, будет возможен в будущем.

— Наше понимание истории трансформируется, и это нормально. Со временем появится историческая перспектива, и, конечно, на события последних лет, в том числе СВО, можно будет посмотреть более глубоко, — добавил Мединский.

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