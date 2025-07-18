Он умеет делать это: Рисунок Трампа продали с аукциона еще в 2017 году

Ранее Трамп публично заявил, что не рисует после того, как в СМИ появилась информация о якобы отправленном им фигуранту секс-скандала Эпштейну письме с эротическим рисунком. Также стало известно, что Трамп хочет подать в суд после публикации его письма с эротической картинкой.