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Он умеет делать это: Рисунок Трампа продали с аукциона еще в 2017 году

Рисунок Трампа продали с аукциона за $30 000.

Источник: Комсомольская правда

Рисунок, автором которого является президент США Дональд Трамп, был продан с аукциона в 2017 году за 30 тыс. долларов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные калифорнийского аукционного дома Nate D. Sanders Auctions.

Сообщается, что это был благотворительный аукцион, на который Трамп представил городской пейзаж — панораму Нью-Йорка, центральным элементом которой является башня Трампа. На рисунке имеется подпись Трампа, сделанная золотым маркером. Средства, вырученные на аукционе, пошли на проект по борьбу с неграмотностью.

«Изначально нарисован Трампом для благотворительного мероприятия, очень редкий, известно всего о нескольких таких рисунков», — сказано в релизе.

Ранее Трамп публично заявил, что не рисует после того, как в СМИ появилась информация о якобы отправленном им фигуранту секс-скандала Эпштейну письме с эротическим рисунком. Также стало известно, что Трамп хочет подать в суд после публикации его письма с эротической картинкой.

При этом американский миллиардер Илон Маск назвал подделкой поздравительное письмо Эпштейну якобы от Трампа.

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