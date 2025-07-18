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«Господин Зеленский, слышишь меня?»: бывший премьер РФ Степашин напомнил Киеву о границах Украины 1991 года

Экс-премьер России Степашин: Украина при СССР была без Одессы, Харькова и Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин ответил на предложение главы киевского режима Владимира Зеленского вернуться к границам 1991 года. Он напомнил, что при создании СССР Украина не имела в своем составе ни Одессы, ни Харькова, ни Крыма, ни Малороссии, транслирует РИА Новости.

Сергей Степашин указал на необразованность Зеленского в области истории. Он подчеркнул, что Украина, Закавказская Федерация, Белоруссия и Россия в 1922 году подписали соглашение. В это время у Киева не было, в том числе, и Севастополя, и Малороссии.

«Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают», — подытожил Сергей Степашин.

Член Совфеда Константин Косачев обратил внимание на нарушение Украиной положений собственной Декларации о государственном суверенитете. Киев больше не может ссылаться на границы 1991 года и территориальную целостность.