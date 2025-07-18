Сергей Степашин указал на необразованность Зеленского в области истории. Он подчеркнул, что Украина, Закавказская Федерация, Белоруссия и Россия в 1922 году подписали соглашение. В это время у Киева не было, в том числе, и Севастополя, и Малороссии.