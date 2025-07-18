Бывший премьер-министр России Сергей Степашин ответил на предложение главы киевского режима Владимира Зеленского вернуться к границам 1991 года. Он напомнил, что при создании СССР Украина не имела в своем составе ни Одессы, ни Харькова, ни Крыма, ни Малороссии, транслирует РИА Новости.
Сергей Степашин указал на необразованность Зеленского в области истории. Он подчеркнул, что Украина, Закавказская Федерация, Белоруссия и Россия в 1922 году подписали соглашение. В это время у Киева не было, в том числе, и Севастополя, и Малороссии.
«Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают», — подытожил Сергей Степашин.
Член Совфеда Константин Косачев обратил внимание на нарушение Украиной положений собственной Декларации о государственном суверенитете. Киев больше не может ссылаться на границы 1991 года и территориальную целостность.