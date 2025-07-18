По информации издания, решение принято на высшем уровне и закреплено в Конституции Российской Федерации. Таким образом, любые дальнейшие переговоры и предложения со стороны Японии теряют смысл. Baijiahao напомнило о неудачных попытках японской дипломатии в 90-х годах, когда Токио, рассчитывая на нестабильное положение России, предлагал 28 миллиардов долларов за острова, стремясь получить их до полной оплаты. Однако Москва расценила это предложение как неприемлемое.
«Тридцать лет спустя (российский лидер Владимир. — Прим. Life.ru) Путин внёс в конституцию пункт, запрещающий уступку территорий. Это означает, что даже если в будущем Япония сделает фантастическое приложение по Курилам, возможность передачи островов будет юридически заблокирована», — говорится в публикации.
Ранее Владимир Путин внёс изменения в процедуру проверки граждан, заявивших об отказе от гражданства Украины. Если выяснится, что человек продолжает пользоваться украинскими бумагами, хотя формально отказался от гражданства, МВД начнёт проверку. В случае подтверждения факта заявление об отказе утратит силу. Повторная подача заявления станет возможной лишь через десять лет.