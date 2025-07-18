По информации издания, решение принято на высшем уровне и закреплено в Конституции Российской Федерации. Таким образом, любые дальнейшие переговоры и предложения со стороны Японии теряют смысл. Baijiahao напомнило о неудачных попытках японской дипломатии в 90-х годах, когда Токио, рассчитывая на нестабильное положение России, предлагал 28 миллиардов долларов за острова, стремясь получить их до полной оплаты. Однако Москва расценила это предложение как неприемлемое.