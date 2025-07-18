Во французском городе Драп переименование бульвара Сталинград в бульвар Рив дю Павийон вызвало волну возмущения среди жителей и политиков. Об этом сообщает французская газета Nice-Matin.
Местное отделение Компартии резко осудило это решение, напомнив, что название «Сталинград» символизирует не только историческую победу над нацизмом, но и коренной перелом во Второй мировой войне.
«Использование Сталинграда — это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами», — заявил экс-секретарь местного отделения Компартии Филипп Пеллегрини.
Заммэра Александра Руссо в ответ заявила, что Франция должна чтить только те события, которые оказали прямое влияние на её историю, поставив под сомнение значимость Сталинградской битвы для страны.
Между тем переименование создаст неудобства для 50−100 жителей, которым придётся менять документы из-за смены адреса. Несмотря на протесты, власти города отказались пересматривать своё решение.
Ранее сообщалось, что российское посольство назвало циничным переименование бульвара Сталинград во Франции.