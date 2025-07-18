В России согласились на предложение Зеленского вернуться к границам 1991 года

«[Президент Украины Владимир] Зеленский везде говорит: “Давайте вернемся к 1991 году”. Вы знаете, что бы я сейчас сказал? Давайте! … Но Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя. Окей, давайте вернемся», — заявил Степашин в разговоре с РИА Новости.