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Украинский боевик снял момент поражения дроном пункта управления ВСУ

В результате атаки беспилотника пункт управления противника был уничтожен.

Источник: Аргументы и факты

Снятое украинским боевиком видео с моментом поражения беспилотником пункта управления ВСУ опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Момент удара беспилотника зафиксировала нашлемная камера украинского военнослужащего, находившегося неподалеку от пункта управления. Услышав звук пикирующего дрона солдат отбежал в поле и бросился на землю. В этот момент в нескольких сотнях метров от него прогремел взрыв. БПЛА поразил цель.

«Голливуд отдыхает», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что под Добропольем в дроны БПЛА поразили тепловозы, перевозившие грузы для ВСУ.

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