В России изменили процедуру проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины: что нового в указе Путина

Президент России Владимир Путин ужесточил контроль за процессом отказа от украинского гражданства лиц, имеющих двойное, российское и украинское гражданство. Потому глава государства изменил порядок действий государственных органов при обнаружении, что отказавшийся от паспорта Украины продолжает им пользоваться. Об этом со ссылкой на указ Путина сообщает ТАСС.
Отмечается, что в 2023 году граждане, являвшиеся одновременно гражданами России и Украины, могли подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве. И с этого момента их считали только гражданами РФ, и пользоваться украинским паспортом они не были должны.
При нарушении обязательства МВД инициирует проверку. При подтверждении факта использования украинского паспорта заявление о нежелании состоять в гражданстве Незалежной аннулируется. Второй раз его можно написать только через 10 лет.
Так, вплоть до внесения корректировок решение о проведении соответствующих проверок принималось либо главой МВД (или его заместителем), либо руководителями территориального органа. Теперь проверки в регионах могут начинать и заместители руководителей соответствующих ведомств.
Напомним, еще в 2021 году Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о гражданстве. С того времени иностранцы или лица без гражданства могут стать гражданами Украины по упрощенной схеме, если они принимали участие в «защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».
К слову, с января по май этого года в Россию въехало свыше пяти тысяч граждан Украины. Большинство из них указывало целью поездки частный визит. В качестве туристов Россию посетил только 21 украинец. Однако меньше всего было тех, кто пересекает границу РФ транзитом. Таких людей оказалось всего девять.
Пограничная служба начала выносить запреты на въезд в Россию украинским гражданам, которые ранее получили отказ в допуске на территорию страны при прохождении контроля и проверок в московском аэропорту Шереметьево. Ограничения выписывают на срок от 20 до 50 лет.
Это происходит в тех случаях, если в смартфонах въезжающих находятся доказательствах связи с украинскими войсками и спецслужбами, а также отрицательном отношении к спецоперации или РФ.