В России изменили процедуру проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины: что нового в указе Путина

К слову, с января по май этого года в Россию въехало свыше пяти тысяч граждан Украины. Большинство из них указывало целью поездки частный визит. В качестве туристов Россию посетил только 21 украинец. Однако меньше всего было тех, кто пересекает границу РФ транзитом. Таких людей оказалось всего девять.