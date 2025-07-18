Украина при создании СССР была без Крыма и Одессы, заявил Степашин

«(Владимир — ред.) Зеленский везде говорит: “Давайте вернемся к 1991 году”. Вы знаете, что бы я сейчас сказал? Давайте! Беловежские соглашения подписывают три страны… три учредителя Советского Союза как бы развалили Советский Союз на Беловежских соглашениях. Но Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя. Окей, давайте вернемся», — сказал Степашин.