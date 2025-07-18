В Казахстане создают экосистему ИИ с использованием Суперкомпьютера

В ходе заседания рассмотрены темпы цифровой трансформации отраслей. Национальная платформа QazTech предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. По словам министра, внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых ИТ-решений с 1,5−3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий. Испытания QazTech уже завершены на соответствие требованиям информационной безопасности, полноценный запуск намечен на август. Сегодня на платформе QazTech работают единый интернет-портал госорганов, Smart Bridge, Национальная база данных окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов и др.