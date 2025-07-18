В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с «Крыльями Советов»

В четверг, 18 июля, в Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с тренерским штабом и игроками «Крыльев Советов» перед стартом нового сезона РПЛ. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Пожелал команде успехов в новом сезоне. Заверил, что мы поддерживаем и всегда будем поддерживать клуб, создавать все необходимые условия. В субботу пройдет дерби с “Акроном”. Уверен, будет интересная игра. Приходите на стадион», — написал Федорищев. Он отметил, что у самарского клуба — сильные футболисты, амбициозный тренер, стабильное финансирование, преданные болельщики и бюджет, позволяющий решать поставленные задачи. Также губернатор пообщался с молодыми игроками «Крыльев».