Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с «Крыльями Советов»

Губернатор Самарской области пообщался с игроками и тренером «Крыльев».

Источник: https://t.me/Fedorischev63

В четверг, 18 июля, в Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с тренерским штабом и игроками «Крыльев Советов» перед стартом нового сезона РПЛ. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Пожелал команде успехов в новом сезоне. Заверил, что мы поддерживаем и всегда будем поддерживать клуб, создавать все необходимые условия. В субботу пройдет дерби с “Акроном”. Уверен, будет интересная игра. Приходите на стадион», — написал Федорищев. Он отметил, что у самарского клуба — сильные футболисты, амбициозный тренер, стабильное финансирование, преданные болельщики и бюджет, позволяющий решать поставленные задачи. Также губернатор пообщался с молодыми игроками «Крыльев».

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше