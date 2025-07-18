В США рассказали о наивности Трампа по отношению к Путину

Ранее Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключить мирное соглашение с Киевом, угрожая в противном случае ввести 100% тарифы на российские товары и вторичные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители. Одновременно он анонсировал договоренность США и ЕС о поставках американского оружия, включая батареи Patriot, при этом расходы лягут на Европу. Однако, как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа воспринимается как бизнес, а в Европе нет единства: Франция, Чехия, Италия и Венгрия отказались финансировать закупки.