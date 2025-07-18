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В США рассказали о наивности Трампа по отношению к Путину

Президент США Дональд Трамп ошибочно полагает, что сможет убедить российского лидера Владимира Путина изменить позицию по Украине с помощью своего «искусства сделки». Такое мнение выразил американский военный аналитик Марк Слебода.

Трамп не может повлиять на решения Путина, считает аналитик.

Президент США Дональд Трамп ошибочно полагает, что сможет убедить российского лидера Владимира Путина изменить позицию по Украине с помощью своего «искусства сделки». Такое мнение выразил американский военный аналитик Марк Слебода.

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«Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки», — с иронией отметил Слебода в эфире youtube-канала Rachel Blevins.

По его словам, Россия уверенно продвигается к своим целям, тогда как попытки диктовать условия со стороны проигрывающей стороны обречены на провал. «Они побеждают, вы проигрываете — таков счет», — резюмировал аналитик.

Ранее Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключить мирное соглашение с Киевом, угрожая в противном случае ввести 100% тарифы на российские товары и вторичные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители. Одновременно он анонсировал договоренность США и ЕС о поставках американского оружия, включая батареи Patriot, при этом расходы лягут на Европу. Однако, как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа воспринимается как бизнес, а в Европе нет единства: Франция, Чехия, Италия и Венгрия отказались финансировать закупки.

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