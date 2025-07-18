Появились кадры ударов по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области

Кадры ударов по одному из тренировочных лагерей ВСУ в Сумской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, под удар попал тренировочный лагерь под Симоновкой. Объект, на территорию которого автобус доставил украинских военных, атаковали беспилотники.
Судя по опубликованному видео, на территории лагеря прогремели не менее трех мощных взрывов. Информации о потерях противника в результате атаки нет.
Ранее сообщалось о нанесении удара по тренировочной базе диверсантов ВСУ под Одессой.